Groningen en Leeuwarden hakketakken over uitvaart

Een 59-jarige voormalige Stadjer heeft na zijn overlijden een bijzondere omzwerving gemaakt van Groningen naar Leeuwarden en weer terug. Aan de 'reis' lag een misverstand ten grondslag: het was onduidelijk welke van de twee gemeenten verantwoordelijk was voor de kosten van de uitvaart.

Sterven in Groningen

Lubertus Gelderloos, die jarenlang kampte met een verslaving, woonde vroeger in Groningen, maar was naar Leeuwarden verhuisd om aan zijn oude milieu te ontsnappen. Toen bleek dat de man terminaal ziek was en niet lang meer te leven had, gaf hij aan dat hij in Groningen wilde sterven.



Hospice

Lammert Gelderloos, een broer van de overledene, vertelt dat de gemeente Leeuwarden een plek regelde in een hospice in Groningen. Vier uur na aankomst is de man daar vorige week maandag overleden.



Gemeentelijke uitvaart

Lubertus had sinds kort weer wat contact met zijn familie, maar niemand was naar eigen zeggen in staat de kosten voor de uitvaart op zich te nemen, en dus werd gekozen voor een gemeentelijke uitvaart.



Leeuwarden liet hem ophalen

Volgens Lammert heeft de gemeente Leeuwarden het lichaam vervolgens dinsdagavond laten ophalen - de overledene was immers een inwoner van de stad Leeuwarden. De contactpersoon die Lubertus had bij Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) seinde de gemeente Leeuwarden in over het overlijden van de man. De familie kon kiezen tussen begraven en cremeren, vertelt Lammert Gelderloos.



Groningen haalde hem weer terug

Alles leek in kannen en kruiken, tot broer Lammert woensdagochtend een telefoontje kreeg, vertelt hij. Een medewerker van de gemeente Groningen, die hem mededeelde dat zijn broer niet in Leeuwarden, maar in Groningen zou worden worden gecremeerd. Leeuwarden had een fout gemaakt, zei hij. 'We hebben hem weer laten terugbrengen naar Groningen.'



'Betaal het zelf maar'

Volgens de medewerker van Groningen moest de man worden gecremeerd in de gemeente waarin hij is overleden: Groningen dus. Begraven was volgens deze ambtenaar geen optie, want volgens Gelderloos zei hij: 'En als-ie begraven moet worden, betalen jullie het zelf maar.'



Getouwtrek

Door al het getouwtrek zou de familie pas maandag, een week na diens overlijden, Lubertus kunnen zien. Na een paar telefoontjes met de uitvaartverzorger mochten de familieleden afgelopen donderdag even bij hem zijn.



Reactie

Een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden wil niet ingaan op de zaak. 'Wij verwijzen naar de gemeente Groningen en daar wil ik het bij laten.'



Volgens de gemeente Groningen ligt de fout bij de gemeente Leeuwarden.



Vrijwilliger

Coördinator Linda Kooren van Humanitas, waar het hospice onder valt, zegt gesproken te hebben met de vrijwilliger die de bewuste dag dienst had. Die zou de broer van de overledene tot drie keer toe verzocht hebben contact op te nemen met de gemeente Leeuwarden. Lammert moest van deze vrijwilliger aan de gemeente uitleggen dat zijn broer een huis had in Leeuwarden, overleden is in Groningen en dat de familie de uitvaart niet kon betalen.



Embden

Lubertus Gelderloos wordt nu komende woensdag gecremeerd - in Emden. Dat heeft niets met het misverstand te maken, maar is een kostenbesparing. De gemeente Groningen laat vaker crematies in de Duitse stad uitvoeren. Gelderloos krijgt daaraan voorafgaand nog wél een afscheidsdienst in het crematorium in Selwerd.

