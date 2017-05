Noord Vandaag: 'UMCG-topman vreest voor volkswoede bevingsgedupeerden'

De nieuwe formatie moet iets doen voor de aardbevingsgedupeerden, anders dreigt een volkswoede. Die oproep doet topman Jos Aartsen van het UMCG.

Volgens Aartsen kampen steeds meer mensen met woede en frustratie omdat ze het gevoel hebben dat er niets gebeurt. 'De landelijke politiek moet iets laten zien', zegt hij.- LTO Noord-Nederland maakt zich zorgen over de grote groei aan zonneparken. Volgens de land- en tuinbouworganisatie gaat deze ten koste van landbouwgrond.- De treinen tussen Hoogeveen en Groningen rijden weer, en reizigers kregen een attentie als dank voor hun geduld. Maar maakt een cadeautje de overlast goed?- 'Lutje Eindhoven' werd Stadskanaal ooit genoemd. Het dorp floreerde. Maar Philips verdween en het terrein verloederde. Dat doet nog dagelijks pijn, zegt Ed Bonga, die een Philipsmuseum opende.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.