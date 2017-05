Auto raakt oververhit

(Foto: RTV Noord/Goos de Boer) (Foto: 112 Groningen/Patrick Wind) (Foto: 112 Groningen/Patrick Wind)

Een rookpluim op de Bedumerweg in de stad. Een auto raakte daar maandag aan het begin van de avond oververhit.

Volgens een omstander ontstond de brand spontaan en is de schade aan de auto groot.



Bedumerweg enige tijd afgezet

De politie zette een deel van de Bedumerweg af. De brandweer bluste het brandje. Over de oorzaak is niks bekend.

