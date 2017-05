Geen woorden, maar daden: Groninger fietst naar Rotterdam

Rob de Waard met zijn zonen in De Kuip (Foto: Eigen foto)

Rob de Waard fietst in drie dagen van Groningen naar Rotterdam om daar het kampioensfeest van 'zijn' Feyenoord mee te maken.

De Rotterdammers kunnen zondag voor het eerst sinds 1999 weer kampioen worden. De Waard, naast Feyenoord-supporter ook directeur van het Huis voor de Sport, wil dit niet missen.



Coolsingel

Hij vertrekt donderdagochtend 4 mei om 8.30 uur vanuit Groningen en hoopt na drie etappes zaterdagmiddag in Rotterdam te zijn. Een dag later is de eventuele huldiging op de Coolsingel.

