Waterschade Aquamarijnstraat: 'Het laminaat drijft door het appartement!'

(Foto: RTV Noord/Martijn Folkers)

Tientallen bewoners van de Leeuwerikflat aan de Aquamarijnstraat in Groningen moesten maandagavond halsoverkop handdoeken en dekens tevoorschijn halen om hun vloer te dweilen. In een woning op de zevende verdieping sprong een hoofdleiding, waardoor op lagere verdiepingen een kleine tropische stortbui naar beneden kwam.

Met emmers tegelijk

Volgens een bewoner duurde het drie kwartier voor er hulptroepen aanwezig waren. In die tussentijd had het water vrij spel om aanzienlijke schade aan te richten. Bij de flats rechtstreeks onder de flat waar de leiding sprong, spoelde het met emmers tegelijk over de reling. Ook de lager gelegen verdiepingen liepen lekschade op.



'Het laminaat drijft door het appartement', vertelt een bewoner.



Hoe het kon dat de leiding sprong, en dat het zo lang duurde voor er hulp kwam, is nog niet bekend. Ook is er nog niets te zeggen over de omvang van de schade.



Patat

Flatbewoner Christa aarzelde geen moment en zette de frituur aan om alle buiten staande gedupeerden van patat te voorzien.

Door: RTV Noord Correctie melden