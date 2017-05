Zeldzame witoogeend duikt op in Lauwersmeergebied

(Foto: Provincie Groningen)

De zeldzaamste duikeend van Europa is opgedoken in het Lauwersmeergebied. Vogelaars zien de witoogeend al een paar dagen rondzwemmen in het gebied.

Moeilijk te spotten

De vogel heeft een bedreigde status. De aantallen zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen. Toch kan het dier het hele jaar in Nederland voorkomen, maar het is moeilijk om hem te spotten. Het is een schuwe eend die moeilijk is te herkennen.



Hybride eenden

Bovendien wil een witoogeend het nog wel eens aanleggen met een kuifeend of tafeleend. Daardoor ontstaan zogenmoende hybride eenden, die erg veel op een witoogeend kunnen lijken. Dat maakt herkenning er niet makkelijker op.



De witoogeend broedt vooral in Oost-Europa. Maar heel zelden broedt er een paartje in Nederland, meldt de provincie Groningen.

Door: RTV Noord Correctie melden