Opinie: 'Besteed die honderd miljoen aan de Groningse jeugd'

De beste manier om de aardbevingsregio een impuls te geven is geld steken in de jeugd. Zorg ervoor dat jongeren uit het gebied onderwijs krijgen dat ze klaarmaakt voor de maatschappij van nu, vindt NoordZaken-opiniemaker Gjalt de Jong. Hij daagt de Economic Board Groningen uit de taak op te pakken.

Met een andere bril op kom je met honderd miljoen een heel eind Gjalt de Jong

Bevolkingskrimp is een feit maar daarmee hoeven we de overblijvende inwoners toch niet af te schepen Gjalt de Jong

Veel instellingen maken zich terecht druk om Groningen. Ze willen 'wat' doen. De Economic Board Groningen (EBG) is zo'n club. Ze hebben veel geld te verdelen: ongeveer honderd miljoen. Maar maakt het wat uit? Kun je met honderd miljoen 'wat' veranderen? Volgens de EBG is het vooral de bevolkingskrimp die de Groningse economie hard raakt, wat blijkt uit de Monitor 2016 die onlangs verscheen.De aardbevingen zijn volgens de economen die door de EBG zijn ingehuurd alleen maar emotie. Economisch kunnen ze er niets van in de statistieken terugvinden. En wat in de statistieken niet te vinden is, bestaat niet. En sowieso kun je met honderd miljoen economisch niet veel doen zeggen de EBG-economen. Maar als je een andere bril op zet, kom je met honderd miljoen volgens mij een heel eind.Het Fries kent een prachtig spreekwoord: foar de wyn is elts in hurdrider. Zelfs als je geen Fries spreekt snap je meteen de strekking van het gezegde: met de wind in de rug kan iedereen de Elfstedentocht winnen. Maar wat doe je als je tegenwind krijgt? Blijf je dan even goed presteren?Dit gegeven telt voor iedereen. En dus ook voor de provincie Groningen als geheel. Nu de economische zon weer schijnt kunnen we de gaten in onze daken repareren. En daarmee ervoor zorgen dat Groningen bij de volgende stortbui aan economische malaise weer droog zit.Op veel scholen en universiteiten zijn we met dergelijk grootschalig onderhoud begonnen. Veel van onze kinderen passen niet in de oude en figuurlijk verrotte onderwijsinstellingen. Te veel kinderen krijgen een theoretisch eindprofiel waarmee je in theorie een baan zou moeten kunnen vinden. Deze theoretische profielen zijn uit het jaar nul. Ze hebben niets met de moderne maatschappij te maken. Op de universiteit is het al niet veel anders. Veel studenten leren statistiek uit een boekje. En boekjeskennis brengt boekjeswijsheden. Net zo zoals de statistieken van de EBG.Maar het begint te veranderen. We zetten massaal in op de 21st century skills. We leiden kinderen en studenten op zodat ze succesvol deel kunnen nemen in de maatschappij van de toekomst. Nog meer dan nu gaan technologie en digitalisering de banenmarkt beheersen. Werk dat we nu kennen zal over vijf jaar bijna niet meer bestaan. Alles kan wankelen in de nabije toekomst. We bereiden onze kinderen en studenten daar nu al op voor. We leren ze samenwerken, sociaal zijn, kritisch denken en problemen op te lossen. We brengen ze de beste ict-vaardigheden bij, evenals mediawijsheid en creatief denken.Lang niet alle Groningse scholen en bedrijven zitten op het spoor van de 21st century skills. Bevolkingskrimp is een feit maar daarmee hoeven we de overblijvende inwoners toch niet af te schepen.De EBG kan haar honderd miljoen uitstekend besteden aan het delen van stappenplannen voor 21st century skills met onderwijzers. Ze kunnen online workshops voor de gehele Groningse bevolking gaan maken. Ze kunnen lessen en brochures voor basisscholen gaan maken en beschikbaar stellen – alles met virtual reality. Ze kunnen hun expertise koppelen aan alles wat met internet en media te maken heeft.Kortom: EBG kan honderd miljoen investeren in de 21st century skills van de Groningse jeugd. Of je dat statisch of economisch kunt meten doet er niet toe. Elke investering 'betaalt' zich ergens uit. Dat geldt zeker voor onderwijs. Hogeropgeleide kinderen krijgen meer salaris, zijn gezonder en geven dat door aan hun kinderen. Maar vooral: ze blijven in weer en wind op hun voeten staan en komen daarmee elke dip weer te boven.