Hoogleraar: 'Teken niet blind voor voucher van 1500 euro'

Die waarschuwing komt van de Groningse hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 'Als mensen het allemaal prima vinden, moeten ze het vooral aannemen. Maar ik zeg wel: kijk uit. En als mensen hun handtekening zetten, doe er een briefje bij. En meld daarin dat je geen afstand van je aansprakelijkheid doet.'Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft na de massale afwijzing van schadeclaims in de buitengebieden, de gedupeerden als pleister op de wond zo'n voucher aangeboden. De verwachting is dat dit aanbod ook wordt gedaan aan gedupeerden in het officiële aardbevingsgebied. Het maakt onderdeel uit van het nieuwe schadeprotocol, dat wordt opgesteld nadat de NAM uit de schade-afhandeling is gestapt.De hoogleraar komt met zijn waarschuwing tijdens een bijeenkomst in Winsum van het Groninger Gasberaad over de juridische aspecten van de gaswinning. Daar wordt duidelijk dat er veel argwaan is met betrekking tot het nieuwe schadeprotocol.Heel begrijpelijk, vindt Bröring. 'Het lijkt erop dat beroepsmogelijkheden zoals een second opinion en de arbiter aardbevingsschade worden geschrapt. Het is meer dan terecht dat mensen daar heel argwanend tegenover staan.'De hooglaar komt met nog een waarschuwing tijdens de druk bezochte bijeenkomst. Het gaat daar om de verjaring van schade door gaswinning. 'We zitten bijna vijf jaar na Huizinge. Procedures duren soms jaren. Maar mensen: kijk uit, het kan doordat het allemaal zo lang duurt zeker verjaren. En de NAM weet dat dondersgoed,' waarschuwt de hoogleraar.