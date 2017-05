Ook Veendam wil extra informatie over de bodem

De gemeenteraad van Veendam heeft zich unaniem uitgesproken voor het gebruik van tiltmeters in de gemeente. De gemeente gaat hierover in gesprek met Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

Veendam heeft niet alleen te maken met gaswinning uit het Groningerveld, maar ook uit het kleinere Annerveld. Daarnaast wint NedMag magnesiumzout bij Borgercompagnie. Door die gestapelde mijnbouw is de situatie in Veendam extra interessant.De TU Delft heeft van de Nationaal Coordinator Groningen opdracht gekregen een onderzoek uit te voeren. Veendam wil dat tiltmeters in de eigen gemeente bijdragen aan dat onderzoek.Tiltmeters geven bij aardbevingen extra informatie, bijvoorbeeld over de kanteling van gebouwen. Daardoor ontstaat een beter beeld van het verband tussen aardbevingen en schade aan gebouwen.