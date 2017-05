Poelstra keert terug als korfbalcoach

Taco Poelstra (Foto: RTV Noord)

Taco Poelstra keert terug langs de lijn. De 'Johan Cruijff van het korfbal' staat komend seizoen aan het roer bij AKC Rohda.

Poelstra wordt in één adem genaamd met de Groninger korfbalclub Nic. Daar was hij jarenlang actief als speler en later ook als coach.



Poelstra keert terug

Bij het Amsterdamse AKC Rhoda was hij ook al enige tijd coach. Vorig jaar stopte hij. Maar nu de huidige coach vanwege privéomstandigheden vertrekt, pakt hij de handschoen weer op.



Op het hoogste niveau?

Rhoda strijdt op het veld nog om promotie naar het hoogste niveau. Na de zomer zwaait Poelstra de scepter vanaf het zaalseizoen.

Door: RTV Noord Correctie melden