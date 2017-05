Alders krijgt overleg niet op gang

Het overleg met maatschappelijke organisaties over het nieuwe schadeprotocol wordt voorlopig niet hervat. Wel zijn er voorzichtige verkenningen geweest, maar dat heeft nog niets opgeleverd.

Het initiatief komt van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Hij heeft inmiddels met alle betrokkenen gesproken. Dat heeft niet tot een verandering van standpunten geleid.Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB) weigeren al een paar weken elk overleg over het nieuwe schadeprotocol. Met als aanleiding een Kamerbrief van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken, vlak voor Pasen.Ze concluderen daaruit dat alles al vast ligt. En dat gedupeerden na invoering van het schadeprotocol geen beroepsmogelijkheden meer hebben bij het afwijzen van claims.Bij de eerste gesprekken met Alders zijn louter standpunten uitgewisseld. Er is niet inhoudelijk over het schadeprotocol gesproken. Van het hervatten van de gesprekken over een nieuw schadeprotocol is vooralsnog geen sprake, verzekeren betrokkenen.Wat Dick Kleijer van de Groninger Bodembeweging betreft komt dat er voorlopig ook niet van. 'Er is sprake van een vertrouwensbreuk. Dat heel je niet zomaar. Wij wachten rustig af of er echt iets serieus vanaf de andere kant komt. En zo niet, dan doen ze het maar zonder ons,' laat Kleijer weten.