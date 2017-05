Hoogezand Sappemeer geeft nieuwe vergunning af voor mega-zonnepark

Er komt alsnog een vergunning vergunning voor de bouw van een mega-zonnepark bij Sappemeer. Dat besloot de gemeenteraad maandagavond.

Het bedrijf Powerfield wil bij Sappemeer 400.000 zonnepanelen plaatsen in een gebied van 117 hectare. Het is daarmee het grootste zonnepark tot nu toe in Nederland.Sommige omwonenden zijn tegen de komst van de zonnepanelen. Zij vinden dat ze onevenredig zwaar belast worden, omdat ze wonen in een gebied dat ook al last heeft van aardbevingen door de gaswinning.Zij tekenden bezwaar aan tegen de vergunning die de gemeente aanvankelijk had verleend, ook al omdat het college van b en w de raad te weinig had betrokken bij het verlenen van die vergunning.Zij kregen gelijk van de rechtbank in Groningen, die een streep zette door de omgevingsvergunning, met name omdat het college had verzuimd een zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen' te vragen aan de raad.Maandagavond ging een meerderheid van de raad alsnog akkoord met zo'n verklaring, met uitzondering van de fracties van Roodgewoon en het CDA.Omwonenden van het zonnepark zijn teleurgesteld over het besluit van de gemeenteraad. Zij zeggen ook de vervolgproedures op alle mogelijke manieren te zullen aanvechten.