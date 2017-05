Politieke kopstukken bespreken huwelijkse voorwaarden fusiegemeente

De huwelijkse voorwaarden bespreken, terwijl nog niet alle partijen volmondig 'ja' hebben gezegd. Maandagavond kwamen alle fractievoorzitters van Delfzijl, Appingedam en Loppersum bijeen op het Stadskantoor in Appingedam om te praten over de toekomstige fusiegemeente DAL.

'Het was een goed en constructief gesprek', zegt Iwan Poucki van Gemeentebelangen Appingedam. 'De sfeer was goed en het is leuk om de andere raadsleden te leren kennen', voegt Damster CDA-fractievoorzitter Bert Raangs daar aan toe.Beide coalitiepartijen praten voor het eerst mee over de fusie. Tijdens het eerste gesprek in maart lieten ze verstek gaan omdat ze wilden wachten tot de installatie van de nieuwe burgemeester.De 22 politieke kopstukken discussieërden aan de hand van stellingen over wat de belangrijkste opgaven zijn voor de nieuw te vormen gemeente. 'We hebben het onder andere gehad over werkgelegenheid, leefbaarheid en onderwijs', zegt Cees van Ekelenburg, fractievoorzitter van D66 in Appingedam.De drie burgemeesters Gerard Beukema (Delfzijl), Anno Wietze Hiemstra (Appingedam) en Albert Rodenboog (Loppersum) lieten onlangs weten dat ze werkgroepen in het leven roepen die onder meer onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van een huwelijk tussen de gemeenten.Voor de zomer moet er duidelijkheid over zijn. 'Het is nu aan de colleges', zegt Raangs. Begin juli komen de fractievoorzitters weer bijeen. Ditmaal op het gemeentehuis van Delfzijl.Ondanks dat er al over de toekomst wordt gepraat, hebben nog niet alle partijen zich uitgesproken over de fusie.De Lopster raad heeft onlangs voorzichtig 'ja' gezegd op het huwelijksaanzoek. In Delfzijl was daar ook sprake van, maar het lijkt dat de gemeenteraad er onderling nog niet helemaal uit is. In de havenstad wordt ook nog gesproken om de Eemshaven bij DAL te betrekken. De DAL+ variant. De Damster gemeenteraad wil eerst de uitkomst van de onderzoeken afwachten voordat het volmondig 'ja' zegt.De fusie tussen de drie gemeenten is een gedwongen huwelijk. Eerder sloot Eemsmond zich aan bij Bedum, De Marne en Winsum. Zij gaan de gemeente Het Hogeland vormen.