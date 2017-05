Raadslid Hoogezand-Sappemeer voorspelt wereldoorlog

René Rook (midden) tijdens de raadsvergadering.

Raadslid René Rook van Hoogezand-Sappemeer denkt dat de kans groot is dat er een wereldoorlog uitbreekt. Hij vroeg burgemeester en wethouders of er voorbereidingen zijn getroffen om de bevolking te beschermen.

Water

Rook stelde zijn vraag maandagavond tijdens de raadsvergadering. 'Welke voorbereidingen zijn er getroffen voor als een algemene voorziening, zoals de watervoorziening, getroffen wordt en de inwoners van Hoogezand-Sappemeer zonder water komen te zitten?', zo vroeg hij het college.



Grote kans

Het raadslid van Roodgewoon denkt dat er een reële kans is dat er oorlog komt. 'Ik volg het nieuws daarover op de voet, alleen bij de NOS hoor je het niet. Maar via andere kanalen hoor ik dat de kans daarop heel groot is.'



'Niet capabel'

Rook doelt met name over de opgelopen spanningen tussen president Trump van de Verenigde Staten en de leider van Noord-Korea, Kim Jong-Un. 'We hebben te maken met twee staatshoofden die in mijn optiek totaal van de kaart zijn. Ze zijn niet capabel om een land goed te leiden.'



Nucleaire wapens

Volgens Rook wordt ook Nederland betrokken bij een eventueel conflict tussen de twee landen, met de mogelijke inzet van nucleaire wapens. 'Nederland is lid van de NAVO en volgt Amerika blindelings.'



Serieus?

Denkt Rook dat hij serieus wordt genomen door de rest van de raad? Eerlijk gezegd denk ik het niet. Ik denk dat ik één van de weinigen ben die dit nauwkeurig volgt.'



Veiligheidsregio

Overigens werd Rook op zijn wenken bediend door burgemeester Peter de Jonge. Die vertelde hem dat de Veiligheidsregio in actie komt als het nodig mocht zijn de bevolking te beschermen.

