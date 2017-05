Hoogezand-Sappemeer zegt definitief 'nee' tegen permanente bewoning 'Smurfendorp'

Het recreatiepark De Leine, dat in de volksmond het 'Smurfendorp' heet, mag niet permanent bewoond worden.

Dit besluit viel maandagavond tijdens de raadsvergadering, onder toeziend oog van een groot aantal bewoners van de blauw-witte huisjes.



Pogingen tot oplossen mislukt

Door permanente bewoning zouden bedrijven zoals Allround Watersport en restaurant De Rietzoom beperkt worden in hun bedrijfsvoering. Dit heeft te maken met het geluid dat zij produceren: bij 'gewone' woningen mag je minder lawaai maken dan in de buurt van recreatiewoningen.



De afgelopen jaren zijn er diverse pogingen gedaan om bedrijven en de permanent bewoonde huisjes aan het Zuidlaardermeer naast elkaar te laten bestaan. Die pogingen zijn tot dusver mislukt.



Hoog tijd voor een keuze

Daarom vindt wethouder José van Schie het hoog tijd om richting te geven aan deze kwestie, na meer dan 20 jaar gesteggel. Ze spreekt de gemeenteraad dan ook duidelijk toe: 'Neem een beslissing, vind er iets van. Dan komen we daarna met een uitgebreid plan hoe we dit verder gaan aanpakken.'



Ook de PvdA is het hier roerend mee eens. Fractievoorzitter Joke de Jonge vindt dat er nu een besluit genomen moet worden: 'De oorspronkelijke functie van de huisjes is recreatie, dat staat ook in het koopcontract dat de eigenaren getekend hebben. Mede op basis daarvan zijn we tegen permanente bewoning van de huisjes. Er moet teruggegaan worden naar het doel van het gebied, en dat is recreatie.'



Onduidelijkheid over financiën

Niet iedereen is klaar om een keuze te maken. Hans Haze van Lokaal Perspectief vindt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de financiële gevolgen van de keuze tegen permanente bewoning. Haze: 'Er komen claims en juridische procedures vanuit de bewoners van de Leine, dat gaat de gemeente veel geld kosten. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben om dat te kunnen verwachten.'



Verkeerde huurders



De bewoners van het park zijn teleurgesteld en laten het er niet bij zitten. Voorzitter Ulfert Molenhuis van bungalowpark de Leine verwacht dat dit besluit voor veel problemen gaat zorgen.



Zo is hij onder andere bang voor verpaupering van het park. Molenhuis: 'Je krijgt huurders die je liever niet in het gebied wilt hebben, die daar niet recreëren. En om die recreatie is het allemaal te doen.'



Voor een deel van de bewoners geldt dat ze met hun gedoogvergunning in het recreatiepark mogen blijven. Een ander deel moet binnen nu en tien jaar elders een woonplek vinden.

