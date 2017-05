Aantal verkeersdoden is in Groningen in een jaar tijd bijna gehalveerd

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het aantal verkeersdoden in Groningen is vorig jaar bijna gehalveerd ten opzichte van 2015. Landelijk gezien is het aantal slachtoffers juist iets gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2016 kwamen er in onze provincie vijftien mensen om in het verkeer, in 2015 waren dat er nog achtentwintig.



Daling

De daling van het aantal verkeersdoden in Groningen is procentueel gezien het grootst van alle provincies in Nederland. Een oorzaak hiervoor geeft het CBS niet.



Het CBS heeft ook bekeken hoeveel automobilisten er omgekomen zijn in de laatste vijf jaar en dat vergeleken met het aantal gereden kilometers per provincie. Dan doet Groningen het minder goed en staat met 2,8 dode automobilisten per miljard kilometers op de derde plek van provincies met de meeste slachtoffers.

Door: RTV Noord