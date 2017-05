Heisa om een trampoline: 'Ik vind het belachelijk'

De 11-jarige Lisa Oomkens uit Veendam is boos en verdrietig. Op Koningsdag stonden er ineens twee handhavers van de gemeente op de stoep, omdat er is geklaagd over de trampoline waarop de buurtkinderen spelen.

'Ik vind het belachelijk', zegt ze.



De trampoline stond al bijna twee jaar op een gemeenteveldje aan de Straat Malakka, daar neergezet door haar ouders. De buurtkinderen springen er naar hartelust op, maar dat kan niet iedereen waarderen. Er is geklaagd over het geluid dat de veren van de trampoline maken.



Handtekeningenactie

Lisa's stiefvader Dick Renken heeft de trampoline nu eerst maar in het kleine tuintje voor hun huis gezet. En ze zijn een handtekeningenactie gestart voor het behoud van de trampoline. 'We hebben er al 41', vertelt Lisa.



'Er spelen soms wel twintig kinderen op', zegt haar stiefvader. 'Maar voor de veiligheid mogen er niet meer dan vijf tegelijk op. Dat houden we goed in de gaten. En er is ook nog nooit iemand vanaf gevallen.'



Wie heeft geklaagd?

Wie geklaagd heeft, weten ze niet. Maar er kwamen meerdere meldingen bij de gemeente binnen. 'Ze stonden hier op Koningsdag in alle vroegte voor de deur. Hebben ze niets anders te doen?, dacht ik. Als we de trampoline niet van de gemeentegrond zouden halen, deden zij het. Op onze kosten. Dan kies je maar eieren voor je geld.'



'Dit is onveiliger'

En nu staat hij dus pal voor de deur. 'Maar dat is onveiliger. Want als er iemand vanaf valt, komt hij op de stenen terecht.' De trampoline mag wel in de tuin blijven staan, kreeg Renken te horen.



Vergunning aanvragen?

De handtekeningen wil hij woensdagmiddag aanbieden aan de burgemeester. 'Misschien krijgen we wel te horen dat we officieel een vergunning moeten aanvragen.'



De gemeente Veendam wil niet reageren op de kwestie.

