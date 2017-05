Martiniplaza of topsporthal?

Zowel de volleyballers van Lycurgus als de basketballers van Donar zetten afgelopen weekend een belangrijke stap richting landstitel. Beide wonnen hun wedstrijden in een kolkend Martiniplaza. Lang en luid is de roep om een topsporthal in Groningen. Maar Plaza voldoet zo toch ook prima, Beter Weters?

Ik vond Martiniplaza altijd meer een theater dan een Topsportarena. Na ettelijke rondjes door Europa moet ik daar op terugkomen. Geen enkele andere hal kon tippen aan MP. Vooral de stoelen maakten het verschil. Comfortabele sofa’s in MP versus ‘blikken-kont’ kuipjes elders. Met een goede trainingsfaciliteit in MP is Donar klaar.Want om realistisch te zijn: de nieuwe super topsporthal komt er niet. Groningen zwijmelt wel bij Oldenburg, maar de Deutsche Vorstand is vele malen verder in haar ontwikkeling. We krijgen een Forum waar niemand op zit te wachten. Een kwestie van prioriteiten. Die liggen in Groningen in eerste instantie bij de FC.Een topzaalsport wordt - sinds jaar en dag - omarmd in Groningen, mede als gevolg van de studentenpopulatie. Daar mag de gemeente wel eens beter op in spelen. Bijvoorbeeld door er een unique sellingpoint van te maken, waarmee de stad laat zien dat er qua basketbal, volleybal, ijshockey, korfbal, indoorhockey en wellicht ook weer vrouwenhandbal helemaal niets boven Groningen gaat. In al haar facetten, dus ook een een eigentijdse sporttempel die het zaalsportimago van de stad in heel Nederland een majestueuze, onaantastbare uitstraling zal geven.De huidige topsporthal oogt voor buitenstaanders wellicht als dik in orde, maar de realiteit is anders. Donar bijvoorbeeld kan er geen fatsoenlijk verdienmodel (denk aan horeca) in kwijt, zoals FC Groningen dat wel heeft gekregen in de Euroborg. Ook is de hal vaak bezet voor andere activiteiten. Dat belemmert de groei van de club en dat is jammer, want Donar zou zich in Europa nóg beter kunnen profileren. Ik denk dat de toeschouwersaantallen dan naar naar de vijf tot zesduizend zullen gaan, net als in Oldenburg. Laat verd... nou eens zien wat Groningen vermag als sportstad.Ok, de Martiniplaza functioneert redelijk als topsporthal maar het is geen sporttempel. Teveel andere activiteiten ook. Dé sportstad van Nederland is rijp voor een echte sportcampus met topsportarena waar sportminnend Groningen kan genieten van pure topsport. Niet alleen balsport maar ook bv. turnen en Judo.Een complex met centraal een mooie arena en eromheen breedtesport zalen. Voorzien van verschillende fraaie horecafaciliteiten. Dan buiten nog wat loungeplekken, beachvolleybalvelden, tennisvelden en vooruit, voor de grap en voor Kees, nog een paar van die korfbalpaaltjes. Prima te combineren met het geplande topsportzorgcentrum van de FC aan de Corpus den Hoorn. Een sportcampus met allure en gogme. Een plek om hele weekenden te verblijven.Wat willen we nou in Groningen? Een topsporthal of een top sporthal? Een hal waar topsport in wordt gespeeld of een tophal waarin wordt gesport? Ik wil een topsporthal waarin topsport wordt bedreven. Sterker nog, Groningen heeft behoefte aan een top topsporthal.MartiniPlaza is geen top topsporthal. Lycurgus en Donar (en hopelijk op termijn Nic.) verdienen beter. Zowel de spelers als de toeschouwers. Maar zolang die nieuwe top topsporthal er (nog) niet staat voldoet MartiniPlaza prima. Toppie.Zoals bekend ben ik voor een topsporthal. De Martiniplaza is nu een uitvoerend orgaan voor wedstrijden. Prachtig. Niets mis mee. Menige stad in het land zal daar jaloers op zijn en hoe dat neergezet wordt. Complimenten aan de Martiniplaza en aan de gebruikers.Maar een topsporthal is wat anders. Dat is niet alleen een uitvoerend orgaan voor wedstrijden maar is veel meer. Naast de culturele mogelijkheden die je als extra tegemoet kan zien zal het Topsportcentrum ( want zo noem je dat ) tevens een opleidingscentrum voor jonge en oude sporters moeten zijn in een hele brede vorm.Daar moeten faciliteiten gecreëerd worden om toptalenten nog meer te ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor hele jonge toekomstige sporters die de lat steeds hoger leggen. Maar als dat net zolang duurt als de verlenging van de landingsbaan in Eelde zal ik dat gezien mijn leeftijd niet meer meemaken.