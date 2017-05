'Opgesloten' in Beijum door stremming Gerrit Krolbrug

'Ik heb het gevoel dat ik opgesloten zit.' Evelien Vonkeman heeft door de stremming van de Gerrit Krolbrug in Groningen problemen om vanuit haar wijk Beijum in de binnenstad te komen.

Ze moet nu omrijden via Oosterhoogebrug. 'Die omweg is me te groot. Het kost extra vermogen van mijn scootmobiel.'Nadat vrijdagavond een boot tegen de brug voer, is die afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en wandelaars kunnen over de voetgangersbruggen aan weerszijden. Dat kan Vonkeman ook, alleen moet ze dan eerst met haar scootmobiel tegen de helling op rijden. En dat vreet vermogen.'Ik kom wel boven, maar dan moet hij volledig opgeladen zijn. Anders kom ik niet eens meer thuis. Dan moet ik een deeltaxi bellen. Juist nu het mooier weer wordt, wil ik vaker naar de stad', treurt ze.Voorlopig kan Vonkeman dus even niet naar winkelcentrum Paddepoel om hobbyspullen te kopen. Ook met de scootmobiel naar de kerk is er niet bij.'Aanvaringen duren altijd langer, omdat ze onverwacht komen. Een reparatie wordt weken van tevoren aangekondigd, ook hier in de buurt. Nu was het van de ene op de andere dag.'