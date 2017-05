Lopend Vuur: Als ik nu opnieuw rij-examen zou doen, dan zou ik zakken

Hoe goed ben jij als chauffeur? Voordat we in een auto stappen moeten we twee keer examen doen; eerst theorie, daarna praktijk. Heb je eenmaal je rijbewijs, dan mag je de weg op.

In Groningen is het aantal verkeersdoden vorig jaar bijna gehalveerd ten opzichte van 2015 . Landelijk is het juist iets gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Veel automobilisten vinden zichzelf uiteindelijk een goede chauffeur. Maar is dat ook zo? Even eerlijk: als je nu examen zou moeten doen, zou je dan slagen? Of niet?Waarom zeg je ja of nee? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).