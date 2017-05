Lukt het stoppen met roken wel als je partner helpt?

Gezondheidspsychologen van het UMCG in Groningen beginnen een onderzoek naar stoppen met roken. De studie richt zich op stellen waarvan de één rookt en de ander niet.

De onderzoekers gaan kijken wat de rol is van de niet-rokende partner bij het stoppen van de ander. Hoe kan hij of zij bijvoorbeeld de roker helpen om van de tabak af te blijven?De meeste studies naar stoppen met roken richten zich op de roker zelf. Enkele onderzoeken gaan over stellen die allebei roken en willen stoppen. Het nieuwe onderzoek richt zich dus op stellen waarvan maar één persoon rookt en dat is bij ongeveer een derde van de rokers het geval.Tijdens het onderzoek vullen de stellen vragenlijsten in. De roker maakt een plan om te stoppen. Daarna houden de beide partners drie weken een digitaal dagboek bij.De studie duurt een jaar. De onderzoekers verwachten de eerste resultaten in 2018.