Pekela heeft monument voor 'verguisde communisten'

(Foto: RTV Noord/Rob Mulder) Marten Grupstra (Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

In Oude Pekela is dinsdagmorgen een oorlogsmonument onthuld, met daarop de namen van zestien verzetsstrijders. Kunstenaar Marten Grupstra was in tranen bij de onthulling. 'Die mensen hebben hun leven gegeven en zijn verguisd, omdat ze communist waren.'

De namen van de zestien zijn door Grupstra op een gepolijste plaat gezet, die is bevestigd aan het al bestaande monument ter ere van de bevrijders.



'Jonge jongens met name'

Van de gesneuvelden - 'jonge jongens met name', volgens Grupstra - was het leeuwendeel communist. 'Die zijn na de oorlog doodgezwegen.'



'Een enorme eer'

En dat zorgt ervoor dat hij emotioneel zo geraakt wordt. 'Ik heb er persoonlijk als kind ook last van gehad. Mijn ouders hadden een aanplakbiljet van de CPN voor de ruiten. Maar de communisten werden verguisd. Als je niet op Drees stemde (de leider van de SDAP en de later PvdA - red), dan hoorde je er niet bij. Het is mooi en belangrijk dat die mensen nu een stem hebben gekregen. En voor mij is het een enorme eer, dat ik dit heb mogen maken.'

Door: RTV Noord Correctie melden