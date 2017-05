Bunker met 30.000 boeken kopen? Het kan in Appingedam

Hij zit zes meter onder de grond, heeft een oppervlakte van vijfhonderd vierkante meter, is opgedeeld in elf vertrekken en staat te koop. De bunker van de Dienst Bescherming Bevolking in Appingedam. Begin jaren zestig is hij gebouwd, midden in de Koude Oorlog. Uit angst voor een kernoorlog.

De bunker is de laatste jaren gebruikt als boekenopslag van de inmiddels overleden Damster boekenhandelaar Peter de Vos. Zijn nabestaanden willen nu van het pand af. Inclusief de inhoud: 30.000 boeken. De bunker en de boeken worden daarom geveild door een Amsterdams veilinghuis.De ingang van de bunker ligt verscholen tussen de struiken aan de Takenslaan in Appingedam. Veilingmeester Vincent Zwiggelaar wacht verslaggever René Walhout op voor een rondleiding. Ze dalen een trap af van een meter of zes. 'Als je je been had gebroken kon je hiermee de bunker in', wijst Zwiggelaar naar de stoellift. 'Die is nog steeds te gebruiken.'De bunker werd gebouwd tijdens de Koude Oorlog. De Nederlandse autoriteiten hielden serieus rekening met een atoomoorlog en bereidden zich voor op de komst van de Russen. De bunker was bedoeld voor bestuurders, zodat ze na het vallen van de bom hun werk konden hervatten. Voor gewone Damsters was in de bunker geen plaats.Nadat veilinghouder Zwiggelaar twee zware metalen deur open heeft getrokken, openbaart zich de entree van de bunker. Het eerste dat in het oog springt is een rood luik met het symbool voor radioactiviteit. 'Dit is de doucheruimte', vertelt de veilingmeester. 'Als de bom was gevallen kwam je hier binnen, gooide je radioactieve kleren door het luik en stapte hier onder de douche.'Behalve de doucheruimte heeft de bunker meerdere 'authentieke elementen', zoals dat op huizensites wordt genoemd. 'Voor als het echt uit de hand zou lopen en mensen hier lang zouden moeten blijven was er dit noodaggregaat', vertelt Zwiggelaar terwijl hij een andere zware deur opentrekt.Achter de deur staan een aggregaat, twee grote ketels en vier hometrainers. Althans, zo lijkt het. 'Hiermee kan in nood stroom worden opgewekt', legt Zwiggelaar uit, terwijl hij op een van de fietsen plaatsneemt. Met veel kabaal komt een ketting in beweging die in verbinding staat met een soort vliegwiel, dat weer in verbinding staat met het aggregaat.Degene die de bunker koopt, wordt ook eigenaar van 30.000 boeken. Nederlandse kinderboeken, strips, honderden titels van Karl May, Groningana en science fiction. 'Het wordt allemaal in een keer geveild. Ik hoop dat er iemand komt die blij is met die boeken en die een mooie bestemming weet voor de bunker. Misschien wel een bijzonder hotel', zegt Zwiggelaar.De Damster bunker wordt op 16 mei geveild bij Zwiggelaars Auctions in Amsterdam. Komende zaterdag is het kijkdag aan de Takenslaan 3 in Appingedam.