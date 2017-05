Zorgen om veiligheid tunnels zuidelijke ringweg

De fractie 100% Groningen wil weten hoe veilig de tunnels zijn die ontstaan na de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Er zijn al langer vraagtekens over de breedte van de rijstroken in de tunels.

Aanleiding voor de zorgen is een brief van de vereniging Groningen Verdient Beter waarin onder andere wordt gesteld dat de nieuwe tunnels niet voldoende op veiligheid getoetst zijn. Groningen Verdient Beter is een vereniging van samenwerkende wijkorganisaties.Volgens de fractie 100% Groningen heeft de vereniging nooit antwoord gekregen van het stadsbestuur op de brief waarin de zorgen over de veiligheid worden gemeld. De fractie heeft daarover vragen gesteld aan het stadsbestuur.