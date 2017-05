'Toen wij kwamen stond er al tien centimeter water in het appartement'

Het leek wel een waterval maandagavond in de Leeuwerikflat aan de Aquamarijnstraat in Groningen. In een appartement op de zevende etage sprong een waterleiding, waardoor het water in de onderliggende woningen door de plafonds kwam.

Volgens een bewoner duurde het drie kwartier voor er hulptroepen aanwezig waren. In die tussentijd had het water vrij spel om aanzienlijke schade aan te richten. Directeur Auke de Vries van woningstichting Patrimonium zegt dat om zes uur een bericht is ingesproken op het antwoordapparaat. 'Wij waren binnen een half uur ter plekke, maar toen stond er al tien centimeter water in de woning.'De bewoner van het appartement met het lek was niet thuis. 'Dan heb je als woningstichting pas door wat er aan de hand is als het huis al onder water staat en er een melding komt', zegt De Vries. 'We hebben meer van deze flats, maar we hebben nog niet eerder zo'n lekkage gehad. Een soldering in de leiding heeft losgelaten; dat is overmacht. Het heeft zeker niets te maken met achterstallig onderhoud.'De Vries is zelf naar de flat gegaan om de schade te bekijken. 'In de getroffen woning moet alles eruit. Je kunt zien dat het laminaat door de kamer heeft gedreven. De woning er direct onder heeft ook nieuw laminaat nodig. In de andere woningen heeft water langs de wand gelopen.'De bewoners van de ondergelegen appartementen kunnen wel gewoon thuis blijven. De Vries: 'We hebben gevraagd of ze ergens anders willen slapen, maar dat bleek niet nodig. Alleen de bewoner van het getroffen appartement slaapt bij zijn moeder.'De flatbewoners hebben inmiddels weer water en gas. Op elektriciteit moeten ze nog even wachten. 'Elektriciens zijn nu bezig om de boel te controleren. Ze kunnen hun vriezer en koelkast wel aansluiten dankzij een omleiding', zegt De Vries.Volgens de directeur van Patrimonium moeten de gedupeerden bij hun eigen verzekering zijn voor een vergoeding. 'Mensen die niet verzekerd zijn, kunnen zich bij ons melden. Dan kijken we of we daar een mouw aan kunnen passen', besluit De Vries.