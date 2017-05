Column: Engel

Jan zucht. 'De rillingen lopen me over de rug', zegt hij. Vlak voor ons raast een trein voorbij op de spoorwegovergang Winsumermeeden, de plek waar vijftig jaar geleden zijn vader verongelukte.

In maart 2015 mailt de 67-jarige Jan Visscher RTV Noord. Door recente ongelukken op onbewaakte spoorwegovergangen komen herinneringen aan het ongeluk van z'n vader boven. En in die herinneringen ontbreekt nog een puzzelstukje.Jan zoekt het meisje uit Warffum dat na het ongeluk met hem meeliep naar huis. Thuis, waar hij z'n moeder moest gaan vertellen wat er gebeurd was. 'Het was de zwaarste wandeling van m'n leven', zegt hij, 'en dat meisje was voor mij als een engel'. Hij wil haar graag ontmoeten en bedanken.Jan doet een oproep bij ons op de radio en in het Dagblad van het Noorden. Op een frisse zonnige ochtend maken we tv-opnames. In Winsum, bij zijn ouderlijk huis en bij het spoor.Als 17-jarige treint Jan dagelijks op en neer naar de mts in Stad. Op een vrijdagmiddag ziet hij vlakbij Winsum vanuit de trein z'n vader, in z'n opvallende blauwe Daf-Pick Up. Vader Piet Visscher is koperslager en fietsenmaker. Hij gaat een nieuwe fiets afleveren bij de familie Lugtenberg, een boer aan de andere kant van het spoor.Jan's vader rijdt in de richting van de onbewaakte overweg, hij zal moeten stoppen voor de trein. Jan zit al klaar om naar 'm te zwaaien. Maar dan is er ineens een dreun, gierende remmen. De trein scheert de overweg voorbij en in een flits ziet Jan dat er geen auto staat. Hij weet meteen wat er gebeurd is.Als de trein stilstaat springt Jan er uit, de Pick-Up ligt op de kop, hij hoort z'n vader kreunen. 'Het was net of het leven even stilstond', zegt hij. Omstanders adviseren hem weg te gaan van de plek des onheils, het meisje uit Warffum brengt hem thuis. Zijn vader overlijdt de volgende dag.Dat meisje uit Warffum is Antje Neperus. Via een schoonzus hoort ze dat Jan haar zoekt. Ze neemt contact op en voor de camera van TV Noord zien de twee elkaar na vijftig jaar terug, in het bijzijn van Jan's vrouw en dochter. Huilend vallen ze elkaar in de armen: 'Oh, wat bin ik bliede wicht dat ik die tref. Noa zoveul joar'.'De engel van Warffum' noemen we haar in de media. In de krant vertelt Antje dat ze een poosje in Turkije woonde. Dat ze haar daar 'Angel' noemden, omdat Antje niet uit te spreken was.Jan heeft de afgelopen twee jaar contact gehouden met Antje. Ze zijn samen terug geweest naar Winsum. Van de spoorwegovergang, inmiddels bewaakt, lopen ze naar Jan's ouderlijk huis, net als 50 jaar geleden.Antje Hilje Neperus is op donderdag 18 april jongstleden gestorven. Veel te jong, ze was nog maar 68 jaar. Jan vertelt me dat hij nog afscheid van haar heeft kunnen nemen. 'Ze was toen al opgegeven.' Antje was moeder van drie kinderen en oma van twee kleinkinderen.Op de rouwkaart staat onder haar naam 'Angel'.