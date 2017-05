Kijk terug: New Heroes Den Bosch - Donar

De basketballers van Donar kunnen zich dinsdagavond plaatsen voor de finale van de play-offs om de nationale baskettitel.

Als de mannen van coach Erik Braal New Heroes Den Bosch voor de vierde keer op rij verslaan, kunnen ze zich opmaken voor de eindstrijd.Den Bosch en Donar ontmoeten elkaar dinsdagavond om 20.00 in de Maaspoort in Den Bosch. De afgelopen drie duels zijn door Donar gewonnen.Wordt dinsdagavond de vierde zege op rij geboekt? De wedstrijd vanaf 20.00 uur worden bekeken via een livestream op de website New Heroes Den Bosch. En die vind onderaan dit bericht. Werkt het niet, klik dan hier