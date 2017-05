De Coendersborch is weer onbewoond

De monumentale Coendersborch in Nuis staat weer leeg. De huurders zijn vertrokken naar Ierland en eigenaar Groninger Landschap gaat het gebouw opnieuw onder handen nemen. De borg zal hoogstwaarschijnlijk ook niet meer voor permanente bewoning worden verhuurd.

De bewoners zijn vertrokken omdat ze niet voldoende privacy zouden hebben. 'Het verwachtingspatroon rondom de privacy is de hoofdreden van het vertrek', zegt Hugo Dokter van Groninger Landschap. 'Het is natuurlijk erg mooi om in de borg te wonen, maar er zijn regelmatig activiteiten. Het bleek dus allemaal geen haalbare kaart.'De bovenverdieping van de borg in Nuis werd vanaf augustus 2015 verhuurd als woning. De benedenverdieping is voor publiek toegangkelijk. 'We gaan de vloer in de woning beter isoleren. Je kan elkaar nu namelijk bijna woordelijk verstaan. We moeten dat gaan aanpakken.'Het Groninger Landschap verwacht de komende maanden bezig te zijn om de vloer opnieuw te isoleren. Daarna zal het pand weer op de huurmarkt worden gebracht, maar niet als permanente woning. 'We gaan het waarschijnlijk voor de recreatie verhuren. Zodat iedereen de kans krijgt om een aantal dagen in de Coendersborch te verblijven.'