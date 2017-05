Wie wil de oude school van Aletta Jacobs huren?

Het is een schitterend pand dat grondig is gerestaureerd en opgeknapt en toch staat het al jaren leeg: de oude hbs aan de Noorderstraat in Sappemeer.

De voormalige school werd onder meer bezocht door Aletta Jacobs, de eerste Nederlandse vrouw die werd toegelaten tot een hbs. Dat was in 1870, twee jaar nadat de bouw van het pand werd voltooid.Het gebouw was tot in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw in gebruik als school. Daarna betrokken achtereenvolgens diverse bedrijven het Rijksmonument. De laatste was energiebedrijf Essent. Die deed het pand over aan de onlangs overleden Sappemeerster ondernemer Gouke Visser.Visser was de grondlegger van Visser Vastgoed. 'Hij kocht het pand omdat hij er wat mee had', zegt Marco Mol van Visser Vastgoed. 'Hij heeft er zelf op school gezeten, en vanuit zijn woning aan de overkant van de straat had hij uitzicht op de voormalige school.'Visser spaarde kosten nog moeite om het monument op te knappen. Systeemplafonds werden verwijderd, er werd een lift geïnstalleerd, er kwam een luchtbehandelingsinstallatie en het pand werd met oog voor detail opgeknapt.Die opknapbeurt begon in 2008 en werd in 2011 afgerond. Destijds was het de bedoeling om er een museaal centrum te vestigen en een Aletta Jacobskabinet. Ook zou de school kunnen dienen als trouwlocatie of te huur zijn voor feesten in stiijl, of als vergaderlocatie.Maar door uiteenlopende redenen kwam geen van deze initiatieven van de grond.En dus staat het pand al jaren leeg. Visser Vastgoed probeert het monument nu weer als kantoorruimte te verhuren. Per vierkante meter kost dat 153 euro per jaar, exclusief btw.Tot nu toe heeft niemand toegehapt. 'Als dit pand in Groningen had gestaan hadden we het al lang verhuurd', zegt Mol. 'Maar ja, het staat in Sappemeer. Niets ten nadele van dat dorp, maar het is hier toch anders dan in de stad.'