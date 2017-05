FC Groningen neemt ook afscheid van Jason Davidson

Verdediger Jason Davidson vertrekt aan het eind van het seizoen bij FC Groningen. De Australiër wordt gehuurd van het Engelse Huddersfield Town, maar de huurovereenkomst wordt niet verlengd.

FC Groningen gaf eerder al aan geen gebruik te willen maken van de optie tot koop. 'Gesprekken hebben er nu toe geleid dat Davidson FC Groningen na dit seizoen gaat verlaten', schrijft de club in haar wekelijkse nieuwsbrief. In principe keert Davidson terug naar Huddersfield Town, waar hij een doorlopende verbintenis heeft tot medio 2018.Zondag na afloop van de wedstrijd tegen PSV zal op het veld afscheid worden genomen van Davidson en van de andere vertrekkende spelers:Tom Hiariej, Hedwiges Maduro, Desevio Payne, Stefan van der Lei en van keeperstrainer Sierd van der Berg.Voor aanvang van de wedstrijd tegen PSV wordt stil gestaan bij het vertrek van RWE/Essent, dat zes jaar hoofdsponsor was van FC Groningen. RWE/Essent blijft wel verbonden aan het Topsportzorgcentrum. Het Groningse softwarebedrijf Payt is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van de FC.