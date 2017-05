Van Mesdagkliniek: 'Ja, er zijn drugs in de kliniek aanwezig'

'Er zijn drugs in de tbs-kliniek aanwezig, maar dat wil niet zeggen dat dat ook het beleid is.' Dat schrijft de Van Mesdagkliniek in Groningen op haar website.

De kliniek schrijft dat in een reactie op een column in Dagblad van het Noorden afgelopen zaterdag, waarin wordt gesuggereerd dat de aanwezigheid van drugs beleid is.'Drugs, alcohol, telefoons etcetera verstoren het behandelklimaat. Het brengt spanningen met zich mee, frustreert de behandeling en verhoogt het risico op herhaling', is te lezen in het bericht van de Van Mesdag. 'Vanzelfsprekend is contrabande (smokkelwaar - red.) niet toegestaan. Het meenemen van contrabande heeft daarom altijd consequenties voor patiënten, bezoekers of medewerkers.'Van Mesdag stelt dat er regelmatig kamercontroles en urinecontroles zijn en dat ook bezoekers van patiënten worden gecontroleerd. Ze schrijft ook dat verschillende tbs-klinieken in Nederland elkaar op veiligheidsmaatregelen toetsen.Toch schrijft ze: 'Ondanks de maatregelen willen we toch ook opmerken dat een tbs-kliniek geen gevangenis is, maar een behandelkliniek. Patiënten en bezoekers zijn zeer inventief. Het is daarom een illusie dat we de instelling 100 procent vrij van contrabande krijgen.'