Tesla-campagne Top Dutch krijgt vervolg

De Top Dutch-campagne die autofabrikant Tesla naar Noord-Nederland moet halen, krijgt een vervolg. De drie noordelijke provincies hebben het Groninger reclamebureau Initio opdracht gegeven een nieuwe campagne op te zetten.

'We willen Tesla nog gedetailleerder laten zien wat we hier kunnen', zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'Zonder al te veel te verklappen, willen we ons richten op twee zaken die van essentieel belang zijn voor een onderneming: personeel en klanten.'Brouns verwacht dat de campagne deze maand meer vorm krijgt. Het is de bedoeling dat de campagne in de toekomst als merk gaat dienen voor Noord-Nederland. Top Dutch heeft volgens de gedeputeerde sowieso al voor een betere samenwerking gezorgd tussen Groningen, Drenthe en Friesland. 'We hebben afgesproken dat we elkaar op de grote bedrijven niet gaan beconcurreren, de samenwerking is intensiever.'Hoewel Top Dutch nog geen Tesla heeft opgeleverd, zijn er volgens Brouns wel degelijk succesjes behaald. 'In de slipstream van de Tesla-campagne zijn we dusdanig opgevallen, dat andere bedrijven hebben besloten zich hier te vestigen of uit te breiden', zegt Brouns.Namen van bedrijven noemt hij niet. 'Dat hebben die bedrijven om bedrijfseconomische redenen niet aan de grote klok gehangen, maar de campagne levert dus al wel wat op.'