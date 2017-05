Provincie trekt extra miljoenen uit voor Groningen Airport Eelde

De provincie Groningen steekt 13,8 miljoen euro in Groningen Airport Eelde. Het provinciebestuur heeft dat dinsdagmiddag bekend gemaakt.

De provincie en de andere aandeelhouders hadden eerder al de intentie uitgesproken om te investeren in de luchthaven. In totaal moeten de aandeelhouders van het vliegveld de komende tien jaar 46 miljoen euro op tafel leggen. Alleen dan zou er toekomst zijn voor de luchthaven.Een voorwaarde voor de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde was wel dat ook het bedrijfsleven met geld over de brug zou komen. Een onderzoek door Harm Post heeft aangetoond dat die 8,6 miljoen euro bij willen dragen.Dat geld is volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) bedoeld voor het ontwikkelen van bedrijvigheid op en rondom het vliegveld. Ook worden de horeca en shopmogelijkheden verder ontwikkeld.De andere aandeelhouders van Eelde zijn de provincie Drenthe en de gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen. Brouns verwacht dat ook de bestuurders van de andere aandeelhouders achter de investeringsplannen gaan staan.