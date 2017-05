Airport Night Run: hardlopen over de landingsbaan

Rennen over het TT Circuit of terwijl je wordt achtervolgd door zombies kennen we al. Maar dit najaar kunnen hardlopers voor het eerst rennen op en rond Groningen Airport Eelde.

Daar wordt zaterdag 16 september de Airport Night Run gehouden. Zoals de naam van het evenement al doet vermoeden, vindt de loop in het donker plaats.'We hopen dat we veel mensen uit de omgeving de kans grijpen om Groningen Airport Eelde vanaf de andere kant te bekijken', zegt directeur Marco van de Kreeke.In totaal is plek voor 2500 deelnemers. Zij kunnen kiezen tussen 5, 7,5 of 10 kilometer als afstand. De inschrijving start dinsdag 16 mei via de website van de Airport Night Run De hardlopers schrijven zich vooraf in voor de 10 kilometer. Op de dag zelf kunnen ze nog switchen naar een kortere afstand.De route heeft Groningen Airport Eelde als centrale locatie, maar leidt ook door de naastgelegen bossen. De organisatie is in handen van Golazo Noord, dat ook verantwoordelijk is voor de 4 Mijl.