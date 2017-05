Provincie: 'Het COA mist strategisch inzicht'

Het provinciebestuur is niet gecharmeerd van de manier waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich de afgelopen tijd heeft gemanifesteerd in de provincie.

Doordat het COA de afgelopen jaren groeide en nu weer inkrimpt door de dalende vluchtelingenstroom, worden er verschillende asielzoekerscentra gesloten. Met name in Oude Pekela kwam dat besluit als donderslag bij heldere hemel.Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) noemt de manier waarop het COA de boel heeft aangepakt 'weinig strategisch'. 'Je hebt te maken met draagvlak en dit helpt daar niet bij.'Ook in Oldambt is kritiek op het COA. De noodopvang tussen Beerta en Blauwestad wordt niet op tijd weggehaald. De grond waarop de opvang staat, is van de provincie.'Er ligt gewoon een afspraak dat de opvang er een jaar zou staan en dat jaar is voorbij', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). 'En afspraak is afspraak. Ik sluit me dus aan bij collega Eikenaar. Het ontbreekt soms aan strategisch inzicht bij het COA.'