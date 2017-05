Nog geen product verkocht en toch al 'topondernemer'

Afgaand op de online stemming is het Groningse bedrijf CC Diagnostics topfavoriet in de halve finale van de Young Business Award, dinsdagavond in Hoogeveen. Voor de drie jonge oprichters van CC Diagnostics is het een stap op weg naar de titel van meest veelbelovende startup van Nederland.

We kunnen wel mooie prijzen winnen, wanneer we geen investeerder vinden hebben we nog steeds geen bedrijf Nutte van Belzen - CC Diagnostics

Concurrentie is geen probleem, er is genoeg te halen Nutte van Belzen

Voor een bedrijf dat nog geen product heeft om te verkopen, geen klanten heeft die het willen kopen en nog op zoek is naar geldschieters, is CC Diagnostics al opvallend gelauwerd. Nadat ze in hun thuisstad de Falling Walls Pitch en de EBF-startup Pitch Competition wonnen, worden ze op de website van de Young Business Awards geschaard onder de top van de studentondernemers in Groningen. Het is de dynamiek die past bij de startup-wereld.Mede-oprichter Nutte van Belzen van CC Diagnostics blijft er tamelijk nuchter onder: 'We kunnen wel mooie prijzen winnen, wanneer we geen investeerder vinden hebben we nog steeds geen bedrijf.'CC Diagnostics werkt aan een test die de uitslag van de screening op baarmoederhalskanker een stuk betrouwbaarder maakt. In Nederland krijgen jaarlijks vijfduizend vrouwen nadat ze een uitstrijkje hebben laten maken te horen dat ze positief zijn getest op de ziekte, terwijl ze die niet hebben.Met de methode van CC Diagnostics kan dit aantal 'fout-positieve' testen met een derde worden verminderd, zegt het bedrijf op basis van de eerste onderzoeken. Het betekent dat ieder jaar opnieuw honderden vrouwen een beklemmende onzekerheid en vervelende heronderzoeken bespaard blijft. Nog afgezien van de kosten voor de heronderzoeken.Al een jaar of veertien werken onderzoekers van het UMCG aan verbetering van de test op baarmoederhalskanker. En nu is de nieuwe methode bijna rijp voor introductie op de markt. Van Belzen kwam er begin vorig jaar mee in aanraking op het Venture Lab Weekend - een soort snelkookbijeenkomst voor ondernemersplannen - en zag de marktkansen. 'Ik vond het niet alleen technisch interessant, maar ook enorm relevant want iedere vrouw in Nederland komt ermee in aanraking.'De kiem voor CC Diagnostics werd 's avonds aan de bar gelegd. Van Belzen (23), afgestudeerd als arts, ontmoette er rechtenstudent Jean-Luc Kraaijenoord (24) en Wisse Krikke (20), student bedrijfskunde. 'Het was heel bijzonder. Je leest wel eens over hoe ideale teams worden gevormd. Dit was zo'n moment. We vullen elkaar geweldig aan. Elk hebben we ons eigen vak en er is een enorm onderling vertrouwen.'In de zomer start CC Diagnostics met een onderzoek van haar screeningmethode op materiaal van een groep van 3600 vrouwen. Het bedrijf werkt hiervoor samen met wetenschappers van het UMCG. Ondertussen bouwen de ondernemers aan een distributienetwerk en een kring van deskundigen die hun strepen hebben verdiend in de wetenschap. 'Enorm belangrijk', aldus Nutte van Belzen. 'Afnemers willen weten welke wetenschappers je steunen.' Ergens in 2019 moet de diagnostische kit op de markt komen.Enige haast hebben Van Belzen, Kraaijenoord en Krikke wel want ondernemers in Amsterdam en Taiwan werken aan vergelijkbare testen. De Groningers willen graag een voorsprong nemen door als eerste te introduceren. 'Het zijn concurrenten, maar het is geen probleem wanneer ook anderen met een product komen. De markt is wereldwijd zo groot, er is genoeg te halen. Sterker nog, wanneer die andere producten goed gaan, maakt dat ook ons initiatief sterker.'Op de wat platte, maar voor de hand liggende vraag of de jonge ondernemers verwachten binnen te lopen antwoordt Van Belzen met een vragende blik. 'We werken er nu een jaar aan, ik naast mijn baan als arts in het ziekenhuis in Leeuwarden en Wisse en Jean-Luc doen het naast hun studie. We hebben nog geen cent verdiend en dat zal ook nog wel een tijdje zo duren. Is geld je eerste drijfveer, dan beleef je vijf ongelukkige jaren. Onze drive is dat we iets willen doen dat buiten onze capaciteiten ligt, we willen grenzen verleggen.'Meer info over de Young Business Award op http://www.youngbusinessaward.com/ Geïnteresseerd in meer NoordZaken-artikelen? Hier vind je ze.