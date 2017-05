Fietssnelweg tussen Groningen en Assen is in zicht

De aanleg van een fietssnelweg tussen Groningen en Assen begint na de zomer. De provincie Groningen heeft bijna 2,5 miljoen euro over voor het project.

Het gaat om het eerste deel van het fietspad. Dat loopt van de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen tot de Witte Molen in Haren. Het fietspad wordt vier meter breed en van beton.De provincie gaat dit najaar ook de kades van het Noord-Willemskanaal onder handen nemen. De aanleg van het fietspad wordt in die operatie meegenomen.De provincie Drenthe neemt het Drentse deel van de fietsroute voor haar rekening.