'Smurfendorp' blijft een vakantiepark

Na twintig jaar is de kogel eindelijk door de kerk: recreatiepark De Leine – beter bekend als Smurfendorp – wordt geen woonwijk.

De bewoners van de ruim negentig huisjes wilden graag dat het bestemmingsplan werd gewijzigd, maar de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer ging daar niet in mee.Smurfendorp ligt niet alleen vlakbij het Zuidlaardermeer, maar ook bij horecagelegenheid De Rietzoom. En daar is de opluchting groot: 'Want zouden we straks ineens naast een woonwijk zitten, dan mag hier lang zoveel niet meer…'