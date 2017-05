Zo zien de Astraat en Brugstraat er volgend jaar uit

De gemeente Groningen heeft het conceptplan voor de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm klaar. Zoals aangekondigd voeren gele straatstenen de boventoon.

In september rijden de bussen niet meer door de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm. Aanleiding voor de gemeente Groningen om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven.Niet alleen de gele steentjes springen in het oog. Ook worden de stoepen breder en sommige plekken worden een gedeelte ruimte voor alle verkeersstromen.Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind mei een besluit over het conceptplan. Mocht dit lukken, dan beginnen naar verwachting deze zomer de eerste werkzaamheden in de Astraat. Begin volgend jaar volgen dan de Brugstraat en de Munnekeholm.De plannen liggen woensdag tussen 14 en 21 uur op het gemeentekantoor aan het Zuiderdiep ter inzage tijdens het Binnenstadcafé.