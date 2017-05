Minister bemoeit zich niet met Ziegler

Minister Lodewijk Asscher is niet van plan zich te bemoeien met het conflict bij Ziegler in Winschoten.

De producent van brandweerwagens is van plan een deel van de productie naar Kroatië te verplaatsen. Vakbonden en een deel van de werknemers vrezen dat het daar niet bij blijft.Daarom stelden Kamerleden Henk Nijboer en Gijs van Dijk van de PvdA kamervragen. Zij wilden weten wat de minister kan doen om te zorgen dat er zoveel mogelijk werkgelegenheid in de regio behouden blijft.Minister Asscher laat echter weten dat hij niet veel kan doen. 'Het kabinetsbeleid is er in het algemeen op gericht om behoud en groei van werkgelegenheid te stimuleren, maar voorop staat dat iedere onderneming verantwoordelijk is voor zijn bedrijfsvoering en het eigen personeelsbeleid en daarover overleg voert met de Ondernemingsraad en de vakbond(en).'