North Refinery krijgt 40.000 euro aan dwangsommen terug van provincie

De provincie moet 40.000 euro aan dwangsommen terugbetalen aan het failliete North Refinery. Dat heeft de rechter bepaald.

Het gaat om dwangsommen die zijn opgelegd in 2011.'Er is toen een analyse gemaakt van de afvalstromen bij North Refinery', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). 'Een deel van de dwangsommen die toen zijn opgelegd, was terecht. Maar een deel blijkt nu ook onterecht te zijn geïnd.'Olieverwerker North Refinery ging begin 2015 failliet. De curator komt sinds dat moment op voor de belangen van schuldeisers. De betreffende rechtszaak was aangespannen door de curator.