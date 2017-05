Supermarkt wil toch open op zondag voor kerst

Supermarkt Albert Heijn in Zuidhorn wil dat de gemeenteraad de winkeltijdenverordening opnieuw onder de loep neemt. De supermarkt wil graag open op zondag 24 december, maar krijgt daarvoor van de gemeente geen toestemming.

De winkeltijdenverordening in Zuidhorn staat openstelling op zondag niet toe.Volgens de supermarkteigenaar is er bij veel klanten behoefte om op de dag voor kerst boodschappen te kunnen doen.Vorig jaar stelde de gemeenteraad van Zuidhorn een nieuwe winkeltijdenverordening vast. Een meerderheid was tegen zondagopenstelling.