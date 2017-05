Slagter start in Giro: 'Ik rijd voor het team en hoop op een etappezege'

Tom-Jelte Slagter mag van start in de Giro d'Italia. Dat maakt zijn ploeg Cannondale dinsdag bekend.

De Giro start komende vrijdag. Naast Slagter staan met Bauke Mollema (Trek-Sagafredo) en Martijn Keizer (LottoNL-Jumbo) nog twee Groningse renners aan de start.Slagter rijdt in dienst van het team, met onder meer Davide Formolo en Pierre Roland. Toch heeft hij een tweede doel: een etappe winnen. 'Ik wil graag twee doelen hebben, dan ben je niet drie weken met één ding bezig', verklaart Slagter.Mollema is kopman voor zijn ploeg in de Giro en gaat voor een topklassering. Keizer rijdt in dienst van zijn kopman Steven Kruiswijk.