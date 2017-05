Akkoord tussen vakbond en Ziegler: baangarantie tot 2020

Witte rook in de strijd tussen FNV Metaal en Ziegler Brandweertechniek. De achterban ging dinsdag akkoord met een reeks afspraken, waaronder baangarantie tot 2020.

Ziegler wil een deel van de productie verplaatsen van Winschoten naar Kroatië. Twintig mensen zouden hierdoor hun baan verliezen. dinsdag zei de vakbond 'ja' tegen een aantal afspraken tussen FNV en Ziegler.'We hebben drie afspraken gemaakt waar de achterban het mee eens is', zegt Bart Plaatje namens de vakbond. Een staking om meer uit het vuur te slepen ziet het personeel niet zitten. 'De medewerkers zeggen: we willen gewoon brandweerwagens maken, het is mooi geweest zo.'De eerste afspraak is eigenlijk een conclusie. 'Over het voornemen om personeel te ontslaan worden we het niet eens. Dus zien we elkaar bij het UWV', licht Plaatje toe.Na het UWV-traject is er baangarantie tot 2020 voor het Ziegler-personeel. 'Daar is de achterban superblij mee. We geven het bedrijf de kans om weer gezond te worden.'Tot slot wordt er een werkgroep opgezet met mensen van de werkvloer onder leiding van externe technisch voorzitter 'om het lek boven te krijgen' en te zorgen 'dat Ziegler uiteindelijk zwarte cijfers schrijft'.Directeur Marjolein Zwols van Ziegler wilde dinsdagavond inhoudelijk nog niet reageren. Zij wil wachten tot ze de ondertekende afspraken heeft gezien.