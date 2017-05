Delfzijlster partijen willen meer macht voor Alders

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders moet meer bevoegdheden krijgen in het aardbevingsdossier. Dat vinden de Partij van de Arbeid, ChristenUnie, CDA en Fractie 2014 in Delfzijl.

De partijen dienen daartoe woensdag tijdens de gemeenteraad een motie in. Die roept het college van burgemeester en wethouders op zich in te zetten voor meer macht voor Alders. De partijen hopen dat het voorstel raadsbreed wordt ondersteund.Volgens de vier partijen is Alders er tot nu toe onvoldoende in geslaagd het vertrouwen van gedupeerde Groningers te herstellen. Dat zou komen doordat hij te weinig doorzettingsmacht heeft. 'Alders zet zich voor de volle honderd procent in, maar heeft te weinig mogelijkheden om de problemen goed aan te pakken', zegt PvdA-raadslid Janny Volmer.Volmer zegt wel vertrouwen in Hans Alders als Nationaal Coördinator te hebben. 'Ik geef hem het voordeel van de twijfel, maar hij moet wel meer bevoegdheden krijgen.'De partijen willen daarnaast dat het ministerie van Economische Zaken meer op afstand wordt gezet. Zo willen ze dat provincie en gemeenten meer zeggenschap krijgen over de winning uit kleine gasvelden. Op dit moment ligt die bevoegdheid bij het Rijk.Ook roepen de partijen op dat alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden opgevolgd, het nieuwe schadeprotocol bijdraagt aan het herstel van vertrouwen en dat ruimhartigheid en persoonlijke omstandigheden van mensen als uitgangspunt worden genomen hierbij.Woensdag praat de gemeenteraad van Delfzijl over het voorstel. Dan wordt duidelijk of de motie ook daadwerkelijk door de raad wordt aangenomen.