Noord Vandaag: 'Altijd al een ondergrondse bunker willen hebben?'

Wie bang is voor het einde der tijden, een nieuwe wereldoorlog óf wie een bed & breakfast wil beginnen op een originele plek kan bieden op een ondergrondse bunker midden in Appingedam.

De bunker werd in de jaren zestig gebouwd, midden in de Koude Oorlog, en nog altijd voorzien van een variëteit aan hulpmiddelen - mocht de bom alsnog vallen.