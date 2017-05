Donar-speler Fieler geeft Europese concurrentie het nakijken

(Foto: JKBeeld)

Niemand kan in Europa tippen aan Donar-speler Chase Fieler. Zijn statistieken in het duel met Limburg United waren de beste van alle spelers die dit seizoen in actie kwamen in de Europe Cup.





Tweepunterkoning

De 24-jarige Amerikaan werd enkele weken gekozen in het All Star Team van de Dutch Basketball League. Ook is hij momenteel met een schotpercentage van 72,41 procent de beste schutter als het gaat om tweepunters. Fieler had met 24 punten een groot aandeel in de 98-70 zege op de Belgen. Daarnaast noteerde hij 12 rebounds, 8 assists, 4 steals en 4 blocks. 'Een memorabel optreden die maar weinigen hem nadoen', vindt de internationale basketbalbond FIBA De 24-jarige Amerikaan werd enkele weken gekozen in het All Star Team van de Dutch Basketball League. Ook is hij momenteel met een schotpercentage van 72,41 procent de beste schutter als het gaat om tweepunters.

