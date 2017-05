'Kanker overleef ik niet, maar ik wil mijn vrouw goed achterlaten'

Roberto Staal uit Hoogezand heeft een hersentumor. Samen met zijn vrouw woont hij in een huis, waar nog flink aan verbouwd moet worden. Maar het geld is op. Via crowdfunding hoopt hij het toch te kunnen betalen.

'Het enige wat ik nog voor mijn vrouw kan doen, is haar goed achterlaten. De kanker overleef ik niet. Wonen in zo'n huis verdient ze niet.'Hun huis wordt aangevreten door houtworm. 'Kijk, hier zie je allemaal gaten. En daar zat een groot gat waar water doorheen is gekomen, waardoor het dak helemaal verrot is. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik er naar kijk.'Staal (54) zit op zijn hurken op zolder, geknield bij een grote witte plaat die hij voor het gat heeft getimmerd. Hij laat twee geluidsboxjes zien die naast het gat staan: 'Die heb ik neergezet om de vogels onder het dak weg te jagen.'De Hoogezandster houdt van klussen, maar door zijn hersentumor lukt dat niet meer. 'Ik had al wel door dat er wat aan de hand was', vertelt hij. Zo krijgt hij last van verschillende ledematen en krijgt epilepsieaanvallen. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat hij ongeneeslijk ziek is. 'Je wereld stort in elkaar. Dan ga je stuk. En nu nog steeds.'Hij pinkt een traan weg en moet even slikken. Daarna vervolgt hij zijn weg naar beneden, om de buitenkant van het huis te laten zien.Al het geld van Roberto en zijn vrouw Jacqueline gaat op aan de verbouwing van het huis. Omdat de koper van het oude huis van het stel de financiering niet rond krijgt, zitten ze onverhoopt een jaar met dubbele lasten. Nu is het geld op.Na de koop blijkt dat er veel dingen mankeren aan het huis. Roberto: 'In het contract stond dat er geen houtworm en asbest in het huis zaten. Dat was allebei wel het geval.'Hij geeft toe dat ze het niet erg slim hebben aangepakt. 'We hebben het huis maar één keer bezichtigd en het meteen gekocht. Dit is natuurlijk niet handig. Nu zitten we met een kat in de zak. Dat is onze eigen schuld natuurlijk.'Het stel is uit hun oude huis gevlucht vanwege geluidsoverlast. Roberto: 'Dat bleek achteraf te komen door mijn tumor. Alle geluiden komen dan veel harder binnen.' Ze kopen snel een nieuw huis aan de Julianastraat. 'Het is voor mij ook lastiger geworden om snel een goede beslissing te maken. Dat is nu misgegaan.'Het stel is de crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor in elk geval een nieuw dak. Volgens Roberto kost dit 30.000 euro. Storm loopt het nog niet echt: in één week is er 200 euro opgehaald.