Burgemeester zet streep door bevrijdingsfestival Winschoten

Het bevrijdingsfestival in Winschoten gaat vrijdag niet door. De gemeente verleent geen vergunning.

Stichting Promotie Winschoten (SPW) begon vrijdag in allerijl met de voorbereidingen voor een festival, omdat er anders niets zou gebeuren in hun stad.Dinsdagochtend meldde de organisatie zich bij de gemeente. Te laat, zo vindt burgemeester Pieter Smit. 'Je moet jezelf, de gemeente en de burgemeester serieus nemen door op tijd met je plannen te komen, zodat we dat op een goede manier kunnen beoordelen.''En daar hoort een advies bij van politie, brandweer en Veiligheidsregio. En als dat er niet ligt, dan kan ik niet anders dan zeggen: ik sta het evenement niet toe. Ik ben verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Als het misgaat, heb ik mijn handtekening gezet.'Chris de Raaf van de vereniging Handel en Nijverheid in Winschoten was één van de aanjagers van het festival. Hij is teleurgesteld, want er stond in een paar dagen tijd al een programma met vijf podia in het centrum.'Het is jammer dat zo'n feest niet door kan gaan', zegt De Raaf. 'Ik begrijp dat de gemeente regels moet hanteren.' Ook het voorstel om van vijf naar vier podia te gaan, zette geen zoden aan de dijk. 'Het is te kortdag, dat is de enige argumentatie.'Smit hoopt dat dit initiatief in de toekomst een vervolg krijgt. 'Sterker nog, dat heb ik aangeboden. Waar we kunnen helpen en meedenken, willen we dat doen. Ze hebben nu ruim een jaar de tijd, dus ga helemaal los, zou ik zeggen.'