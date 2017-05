Donar plaatst zich voor finale van de play-offs

(Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben de finale van de play-offs bereikt. De Groningers wonnen in Den Bosch met 72-68 van New Heroes, waardoor de best-of-seven serie in 4-0 is geëindigd.







Dourisseau en Jeter

Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met 21 punten. Lance Jeter maakte er 20.



De tegenstander in de finale wordt Landstede Basketbal uit Zwolle of ZZ Leiden. De finale is eveneens een best-of-seven serie en begint op zaterdag 13 mei in Groningen.



Lees ook:

- Donar wint weer en staat met anderhalf been in finale

- Donar geeft New Heroes ongenadig pak slaag De eerste helft ging nog gelijkop. Na het eerste kwart stond het 18-19. Halverwege was de stand 34-31. Na rust liepen de Groningers uit naar een veilige voorsprong. De thuisploeg maakte het in de slotfase bijna nog even spannend.Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met 21 punten. Lance Jeter maakte er 20.De tegenstander in de finale wordt Landstede Basketbal uit Zwolle of ZZ Leiden. De finale is eveneens een best-of-seven serie en begint op zaterdag 13 mei in Groningen.

Door: RTV Noord Correctie melden